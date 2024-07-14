ТОП-25: Лучшие платные IPTV провайдеры 2024 +отзывы

Рейтинг лучших IPTV провайдеров с ценами, отзывами, скидками на подписку, количеством каналов и бесплатным пробным периодом для теста скорости потоков и стабильности плейлистов.

IPTV провайдеры — это сервисы, осуществляющие мониторинг трансляций телевизионных каналов в сети Интернет и предоставляющие доступы к стабильным плейлистам IPTV за символическую плату. Ввиду закрытия аналогичной темы на 4PDA данный список провайдеров платного IPTV поддерживается (в основном) для пользователей из России, Украины, Беларуси, Германии, Казахстана, США, Узбекистана, Азербайджана, Латвии, Молдовы, Израиля, Великобритании, Литвы, Эстонии, Польши, Армении, Грузии, Нидерландов, Франции, Турции, Бразилии, Кыргызстана, Туркменистана, Испании и других стран.

ТВ-каналы из платных IPTV плейлистов стабильно работают на Smart TV телевизорах, медиа-приставках, мобильных устройствах и ПК/ноутбуках со средней скоростью подключения к сети Интернет

Использование бесплатного теста на IPTV сервисе предоставляет ряд преимуществ: Стабильное качество каналов и мониторинг стабильности трансляций. Каналы из избранного не пропадают при обновлении плейлиста. Архивы и программа передач основных каналов за несколько дней. Техподдержка пользователей через личный кабинет и мессенджеры.

На этих сайтах провайдеров IPTV можно получить бесплатный тест сервиса и купить подписку на IPTV за 1 доллар в месяц и менее в зависимости от состава пакетов и дополнительных услуг:

TV Team - 3000+ каналов, бесплатный тест на 3 дня, цены от 0,5$ в месяц, есть повремёнка, мультирум на 2 устройства, архивы до 7 дней Alltv Club - 1300+ каналов, тест на 7 дней, цены от 0,5$ в месяц, мультирум на 2 устройства, архивы до 3 дней. IPTV Online - 1300+ каналов, бесплатный тест на 1 день, цены от 0.99$ в месяц, мультирум на 2 устройства, архивы до 5 дней Tvizi - 1600+ каналов, бесплатный тест на 1 день, цены от 0,95$ в месяц, мультирум на 2 устройства, архивы до 3 дней Sharavoz TV - 2200+ каналов, бесплатный тест на 1 день, цена 3$ в месяц, мультирум на 2 устройства, архивы до 6 дней

Внешние ссылки предоставлены в ознакомительных целях. Этот Сайт не несет ответственность за ненадлежащее качество услуг, изменения в политике предоставления сервиса, взаимоотношения с правообладателями, не возмещает ущерб (любой прямой или косвенный), а также не гарантирует соответствие информации и работоспособность поставщиков в будущем.

Рейтинг можно использовать для поиска альтернативного провайдера IPTV услуг, качество которого изменилось, либо для поиска аналогов для сравнения стабильности каналов. Возьмите бесплатный тест у нескольких провайдеров для сравнения качества сервиса и каналов, а также проверки стабильности связи с серверами в пиковое время.

Опрос: Какое основное преимущество IPTV провайдера? Стабильное и качественное изображение 59.43% Экономные тарифы 19.29% Ассортимент каналов 12.48% Архивы на основных каналах 4.8% Актуальная медиатека 2.73% Интерактивные сервисы 1.28% Показать результаты Проголосовало: 15959

TV Team

Бесплатный тест на 3 дня доступен в личном кабинете через привязку аккаунта Telegram.

Нравится 427 Не нравится 46

TV Team — это один из лучших IPTV провайдеров, наиболее сбалансированный по цене и качеству, с достаточно стабильными каналами и ценами на широкий ассортимент ТВ-пакетов от $0.5 за «Стартовый» пакет (230+ каналов) и до $4.9 за пакет «Все каналы» (3000+ каналов). Есть повременная оплата (~$0.07 в час), архив до 7 дней на большинстве каналов, Мультирум на 2 устройства без ограничений по IP (+ скидка 50% на дополнительные 2+ устройств), а также работающий Stalker-портал.

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Многие пакеты имеют конфигуратор (можно настроить дополнительные опции +Спорт и +Адалт), также имеются отдельные пакеты с каналами по странам: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армения, Грузия, Германия, Польша, Молдова+Румыния, Италия, Турция, Израиль. Оплату принимают через несколько агрегаторов платежей картами в рублях, гривнах, евро, долларах и электронными кошельками.

Alltv Club

Бесплатный тест на 7 дней доступен по запросу в техподдержку.

Нравится 266 Не нравится 6

Alltv Club — это провайдер IPTV плейлистов с 1300+ каналов в множестве пакетов (гео и тематичесими), бесплатным тестом на 7 дней, ценами от 0,5$ в месяц, мультирум на 2 устройства, архивами до 3 дней. Есть повременная оплата ~0,07$ в час.

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Пополнение счета в сервисе доступно банковскими картами, платежными системами и криптой (включая USDT на TON). В личном кабинете можно настроить фильтрацию и сортировку каналов.

IPTV Online

Бесплатный тест на 24 часа предоставляется по запросу через личный кабинет (раздел «Выбрать пакет»).

Нравится 215 Не нравится 29

IPTV Online — это стабильный и достаточно качественный сервис платного IPTV телевидения с четырьмя пакетами каналов в SD, HD и разрешении 4K: Базовый (850+ каналов) за $2.49, Взрослый (15 каналов) за $0.99, Спортивный (87 каналов) за $0.99 и VIP ALL (1450 каналов) за $3.49 в месяц. Есть годовой полный тариф за $39 и десятилетний — за $99.

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При пополнении счета на $25 и выше зачисляют +10% бонусом, при пополнении на $50 и выше +20% бонусом, при пополнении на $100 и выше +30% бонусом. Есть архив на 5 дней и мультирум на 2 устройства. Сервис поддерживает собственную обширную медиатеку, доступную из собственного приложения.

Tvizi





Бесплатный тест на 24 часа предоставляется по запросу в поддержку в личном кабинете.

Нравится 185 Не нравится 25

Tvizi — это сервис платного IPTV телевидения с тремя пакетами каналов в SD, HD и 4K: Базовый за $2.49, Спортивный за $0.99 и VIP (1600+ каналов) за $2.99 в месяц.

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При оплате пакетов от трёх месяцев предоставляют скидку. Поддерживается архив на 3 дня и мультирум на 2 устройства. Дополнительные устройства предоставляются со скидкой 50%.

Sharavoz TV

Бесплатный тест автоматически активируется на 24 часа с момента регистрации нового аккаунта.

Нравится 147 Не нравится 52

Sharavoz TV — это один из лучших сервисов платного IPTV и один из самых стабильных по отзывам на форумах. Один пакет (2100+ каналов) за $3 в месяц с архивом наиболее популярных каналов на 6 дней. При пополнении счета на $25 и выше зачисляют +5% бонусом, при пополнении на $50 и выше +10%. Кроме того, при оплате на 3, 6 или 12 месяцев, дают скидку 5%, 10% и 15% соответственно.

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При регистрации по нашей ссылке дают дополнительный бонус +15% на первое пополнение и 24 часа бесплатного доступа. Есть Мультирум на 2 устройства без ограничений по адресам. Оплату принимают банковскими картами в рублях, гривнах, евро и долларах, а также кошельками ЮMoney, Qiwi и PayPal.

CRDTV

Бесплатный тест на 2 дня доступен по запросу в поддержку в личном кабинете.

Нравится 92 Не нравится 30

CRDTV — это стабильный сервис IPTV плейлистов с тремя пакетами IPTV: «Базовый» на 603 SD каналов за $3, «Премиум HD» (включает «Базовый» пакет) +703 HD каналов за $5 и «Deluxe 4K» (включает «Премиум HD» пакет) +35 4K каналов за $6 в месяц. Бесплатный тест 2 дня и мультирум на 3 устройства с одного IP. Доступна медиатека в 4K и архив на 3 дня для 400+ каналов (каналы с архивом помечены «+А»).

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Есть скидки при оплате на 3, 6 и 12 месяцев и возможность приостановить услугу на необходимый срок. Множество вариантов оплаты: банковские карты (в рублях, гривнах, USD), кошельки (Qiwi, ЮMoney, Webmoney), счета мобильных операторов и платежные агрегаторы.

CBilling

Бесплатный тест на 24 часа доступен по запросу в поддержку в личном кабинете.

Нравится 71 Не нравится 45

CBilling (заблокирован в России) — это один из старейших сервисов платного IPTV телевидения. Пакеты от $3 за SD пакет с 402 каналами до $10 за Премиум пакет с 1100+ каналами в SD, HD и 4K качестве, есть позапросная тарификация (HD $0.05 и SD $0.03 в час).

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Все пакеты поддерживают 1 устройство мультирум, скидка за дополнительное устройство -25%. Есть архив до 7 суток, HD Медиатека, гибкие скидки от суммы пополнения. Оплату принимают картами Visa/Mastercard/МИР (рубли, валюта), через кошельки PerfectMoney, Qiwi, Payeer и со счетов мобильных операторов Megafon и Beeline.

VipLime

Бесплатный тест доступен на 24 часа по запросу в личном кабинете.

Нравится 61 Не нравится 53

VipLime — это сервис с одним плейлистом на 1000+ каналов за $0.5 в месяц. Преимущество этого сервиса в разделении пакета на отдельные плейлисты в зависимости от разрешения изображения и необходимой пропускной способности канала в Интернет.

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Каналы в плейлисте разделены на категории, для подключения доступны 12 серверов в разных локациях. Оплату принимают в рублях и валюте банковскими картами, через агрегаторы платежей, Webmoney, Юмани, Qiwi и криптой.

Shara TV

Бесплатный тест предоставляется на 1 сутки по запросу в поддержку в личном кабинете.

Нравится 46 Не нравится 56

Shara TV — это сервис IPTV с более 800+ каналов. Стоимость пакетов от $3 за минимальный и $7 за Премиум-пакет. Есть Мультирум на 3 устройства.

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При пополнении баланса на 25$ и более предоставляют дополнительно 20% от платежа к балансу. Оплату принимают картами Visa/MasterCard/МИР в рублях, гривнах, долларах и евро, а также кошельками PayPal, Sripe, Qiwi, ЮMoney, агрегаторами PerfectMoney, FKWallet.

ITV Live

Бесплатного теста нет, но можно воспользоваться поминутной оплатой на минимальную сумму.

Нравится 38 Не нравится 46

ITV Live — это сервис IPTV телевидения с большим выбором пакетов от $0.5 (музыкальные или детские каналы) до $9.90 (VIP ALL с 800+ каналов). Множество тарифов с географическими и тематическими подборками, киноканалами, спорт-пакетом, а так же пакеты с каналами в оригинальном качестве и разрешении 4K.

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Есть позапросная тарификация (от $0.00072 в минуту), архивы до 10 дней и существенные скидки при оплате подписки на год. Оплату принимают через агрегаторы картами Visa/MasterCard/МИР в рублях и валютах, а также кошельками Qiwi, ЮMoney, Webmoney и PayPal (EUR).

Antifriz TV

Antifriz TV — это сравнительно молодой провайдер c бесплатным тестом на 24 часа. На данный момент сайт и личный кабинет этого сервиса заблокированы в России.

IPStream

IPTV Stream — это сервис с 18 пакетами (тематические и географические подборки) и ценами от $0.6 за месяц. Есть повременная тарификация от одного дня.

Shara Club

Shara Club — это сервис с пакетами, разделёнными по странам и тематикам, также есть «Video on Demand + Сериалы».

RusskoeTV

RusskoeTV — это провайдер с ТВ-пакетами от 1$ (за пакет с 300+ каналов) до 2.50$ (за пакет с 700+ каналов) для одного устройства. Предоставляют бесплатный тест на 72 часа.

2TV BIZ

2TV — это сервис с более 1000 каналов в SD, HD и 4K качестве, разбитых по категориям спорт, музыка, развлекательные и тд. Доступен Мультирум для двух устройств и выбор из шести серверов по всему миру.

Top IPTV

Top IPTV — (низкое качество сервиса) провайдер с более 340 каналов. Стоимость пакетов от $1 за Light до $5 за Premium. Сервис исключен из рейтинга за пропажу платежей.

IP-TV BEST

IP-TV BEST — это провайдер с более 1000 каналов и тарифными планами от $0,8. Предоставляется конструктор плейлистов, в котором можно собрать свой тарифный план.

OTTPUB

OTTPUB — это провайдер с более 1600 каналов и тарифными планами от $3,9, архивом на 5 дней и 2 устройства Мультирум.

Снегири TV

Снегири TV — это провайдер с 3500 каналов и тарифными планами 12 евро в месяц (6 евро при оплате за год), медиатекой, архивом на 7 дней и Мультирум на 2 устройства.

Vimax

Vimax TV (бывший Born TV, низкое качество сервиса, много технических проблем) — это сервис IPTV, который так и не заработал с каким-либо сносным качеством после обновления: убогий биллинг, техподдержка не отвечает, представленная на сайте информация не соответствует действительности.

Glanz TV

Glanz TV (низкое качество сервиса, много технических проблем) — это провайдер с пакетом 800+ каналов за 2 евро с 7-дневным архивом. Бесплатный 24-часовой пробный период доступен после регистрации.

Ottclub

Ottclub (низкое качество сервиса, блокировка пользователей и гео-каналов) — это один из самых старых сервисов с около 300 каналов за 10€. После смены владельца качество сервиса ухудшилось, состав пакетов сократился, а цены выросли существенно выше рынка. В 2022 году Ottclub изменил состав и цену пакетов, приостановил работу с пользователями из России и удалил российские каналы из своих пакетов.

iLook

iLook TV (много технических проблем, запутанное пополнение счета, пропажа платежей) — это один из самых известных и старых поставщиков платных плейлистов. Предлагают 1 пакет каналов за 1 доллар в месяц со всеми каналами (всего более 2000 каналов, около 200 в HD, около 20 в 4K) и мультирум на 2 устройства.

Uz-TV

Uz TV (низкое качество сервиса, блокировка пользователей) — провайдер с несколькими тарифами. У некоторых пользователей заблокированы аккаунты без уведомлений, а также пропали платежи.

Kineskop TV

Kineskop TV (заблокирован в России) — это сервис с пакетами от 3$ в месяц, мультирумом на выбор, тестовым периодом в 1 день и архивами на 3 дня. На данный момент зеркала этого провайдера недоступны из России, а странички в соцсетях не обновляются уже продолжительное время.

itvLime

itvLime (регистрация новых пользователей закрыта) — это IPTV сервис с одним пакетом и 600+ каналами (200+ из них в HD, около 5 в 4K) стоимостью $2 в месяц. Есть конфигуратор плейлиста, мультирум на 2 устройства и архив основных каналов на 3 дня. Бесплатный тест на 3 дня можно подключить в кабинете.

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